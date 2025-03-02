Студотряды Кузбасса стали лучшими работодателями для молодежи в России

Российское движение детей и молодежи «Движение первых» подвело итоги Всероссийского конкурса «Премия Первых». Студенческие отряды Кузбасса стали победителями конкурса в рамках номинации «Работодатель Первых».

Всего более 90 тысяч человек со всей страны голосовали за лучшие, по их мнению, проекты и инициативы 1000 номинантов из 83 регионов России. В рамках «Премии Первых» выбраны победители в четырех номинациях и в трех специальных номинациях, в том числе «Первый работодатель». В ней рассматриваются организации, предоставляющие возможность официального трудоустройства для лиц в возрасте от 14 до 17 лет.

2024 году вместе со студенческими отрядами Кузбасса свой первый трудовой опыт получили более 650 подростков, которые попробовали себя в роли озеленителей и помощников вожатых. Именно этот уникальный опыт позволил студотрядам Кузбасса принять участие в конкурсе и одержать победу как «Первый работодатель».

На данный момент в состав Кузбасского регионального отделения МООО «РСО» входят более 99 студенческих отряда разных направлений и 13 отрядов всероссийской патриотической акции «Снежный Десант РСО» в Кузбассе, в которых состоят более 3500 человек. Строители, вожатые, медики, проводники – все эти профессии объединяют студенческие отряды Кузбасса. Бойцы региона работают на объектах областного и всероссийского уровней, на каждом из которых показывают достойные результаты.

Всероссийский конкурс «Премия Первых» направлен на поддержку инициатив и возможностей для детей и молодежи, поиск и признание лучших проектов и мест. Его цель — выразить благодарность детей, родителей и педагогов за вклад в улучшение качества жизни детей в России.

Молодежная общероссийская общественная организация «Российские Студенческие Отряды» (РСО) — крупнейшая молодежная организация страны, которая обеспечивает временной трудовой занятостью более 400 тысяч молодых людей из 85 субъектов РФ, а также занимается гражданским и патриотическим воспитанием, развивает творческий и спортивный потенциал молодежи.

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса