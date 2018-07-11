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Суд арестовал пожарного, руководившего тушением "Зимней вишни"

На потерпевших по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово оказывалось давление. Об этом в зале суда заявил руководитель следственной группы Следственного комитета РФ Рустам Габдулин.

По его словам, потерпевшим у здания суда угрожали коллеги руководившего тушением пожара Андрея Бурсина.

Ходатайство об аресте Бурсина суд удовлетворил 10 июля. Решением суда Андрей Бурсин заключен под стражу до 7 сентября.

Кроме Бурсина под стражей находятся и другие пожарные, привлеченные к ответственности по делу о пожаре в ТРК "Зимняя вишня".

Несколько недель назад Центральный районный суд Кемерово принял решение арестовать начальника управления МЧС по региону Александра Мамонтова.

Сотрудник МЧС Сергей Ганин, командовавший тушением пожара, арестован по подозрению в халатности.

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kuzbassnews.ru
11/07/2018
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