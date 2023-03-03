Суд по иску прокурора обязал муниципалитет привести места накопления ТКО в соответствие с санитарными нормами

Как сообщили «Новостям Кузбасса» в пресс-центре Мариинского городского суда Кемеровской области, проверка, проведённая в результате рассмотрения жалобы жительницы частного сектора Мариинска, выявила нарушения санитарных правил, допущенных органом местного самоуправления при размещении контейнерных площадок, предназначенных для накопления твёрдых коммунальных отходов.

В августе 2022 года в защиту интересов неопределённого круга лиц с иском к администрации Мариинского муниципального округа и Мариинскому территориальному управлению обратился прокурор г.Мариинска, требуя возложить на муниципалитет обязанность устранить нарушения в сфере окружающей среды и благоустройства территории.

Рассмотрев заявленные исковые требования, Мариинский городской суд Кемеровской области установил, что в результате рассмотрения жалобы местной жительницы, проживающей в частном секторе города, прокуратурой Мариинска совместно со специалистом Роспотребнадзора в июне 2022 года была проведена проверка размещения и обустройства контейнерных площадок, предназначенных для сбора твёрдых коммунальных отходов.

Проверка показала, что на улицах Ижморской и Пригородной установлено по одному контейнеру объёмом 0,75 кубометров при протяжённости этих улиц 592 и 830 метров. Но и эти контейнеры установлены с нарушениями. Сами контейнеры установлены на земле, площадка с водонепроницаемым покрытием и уклоном для отведения талых и дождевых вод отсутствует. Отсутствует и ограждение, препятствующее распространение отходов за пределы контейнерной площадки.

Тогда же прокурором города в адрес главы Мариинского муниципального округа было внесено представление об устранении нарушений санитарного законодательства, на что был получен ответ о невозможности оборудовать контейнерные площадки в соответствии с установленными требованиями в связи с плотной застройкой жилых домов.

Установленные факты нарушают законодательные нормы и права граждан в сфере окружающей природной среды и благоустройства территории. При этом меры к устранению выявленных нарушений должностными лицами органов местного самоуправление не принимаются. В связи с этим прокурор и обратился в суд с требованием возложения обязанности в срок до 30 сентября 2023 года устранить выявленные нарушения.

В судебном заседании представители администрации Мариинского муниципального округа и Мариинского территориального управления возражали против удовлетворения заявленных требований.

Но в итоге рассмотрения дела было подтверждено отсутствие принятия своевременных и комплексных мер по обустройству контейнерных площадок именно администрацией Мариинского муниципального округа. А в связи с тем, что полномочия в части исполнения законодательства в области обращения с твёрдыми коммунальными отходами администрация округа делегировала Мариинскому территориальному управлению, исполнителем возложенных обязанностей будем являться именно это структурное подразделение. При этом делегирование указанных полномочий своему структурному подразделению не даёт оснований для исключения администрации Мариинского муниципального округа из числа ответчиков по делу.

В результате суд обязал администрацию Мариинского муниципального округа и Мариинское территориальное управление в срок до 30 сентября 2023 года принять комплекс мер по размещению и обустройству контейнерных площадок на улицах Пригородной и Ижморской.

Не согласившись с решением суда, ответчики обжаловали его в вышестоящую судебную инстанцию, но на днях судебная коллегия по гражданским делам Кемеровского областного суда подтвердила законность и обоснованность решения суда первой инстанции.

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