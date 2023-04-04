Суд по иску прокурора обязал муниципальные органы власти устранить нарушения безопасности дорожного движения вблизи сельских образовательных учреждений

Ранее по результатам оперативного совещания при начальнике отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодёжи прокуратуры Кемеровской области – Кузбасса прокуратурой г.Мариинска была проведена проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения, по результатам которой в деятельности органов местного самоуправления Мариинского муниципального округа были выявлены очередные нарушения законодательства.

На этот раз проверка затронула вопросы исполнения законодательства в области безопасности дорожного движения вблизи сельских образовательных учреждений округа.

Различные нарушения были выявлены вблизи Благовещенской, Малопесчанской, Первомайской, Красноорловской, Лебяжинской и Пихтовской общеобразовательных школ, а также рядом с Благовещенским детским садом «Калинка» и рядом с Детским домом № 1, находящемся в селе Белогородка.

Рядом практически со всеми вышеперечисленными образовательными учреждениями отсутствуют тротуары на участках дорог и улиц, проходящих вблизи этих учреждений, а также ограничивающие пешеходные ограждения. При этом дорожные знаки «Дети» и «Пешеходный переход», расположенные у некоторых учреждений, применены без щитов со световозвращающей флуоресцентной плёнкой жёлто-зелёного цвета. Отсутствуют вблизи большинства вышеперечисленных образовательных учреждений и светофоры типа Т.7.

По результатам проверки прокурором города 31 мая 2022 года в адрес главы Мариинского муниципального округа было внесено представление об устранении выявленных нарушений. Нарушения устранены не были, но был получен ответ, согласно которому все объекты с нарушениями включены в заявку на 2023 год в рамках подпрограммы «Финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении дорог общего пользования местного значения».

В связи с тем, что установленные проверкой факты бездействия напрямую затрагивают публичные права и свободы неопределённого круга лиц, в том числе несовершеннолетних, посещающих вышеназванные образовательные учреждения и использующих для передвижения указанные участки автомобильных дорог, прокурор и обратился в суд с требованием возложения обязанности на органы местного самоуправления устранить выявленные нарушения.

В судебном заседании представители администрации Мариинского муниципального округа и Управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации, являющиеся ответчиками по делу, исковые требования прокурора не признали.

Представители ответчиков Благовещенского, Малопесчанского, Красноорловского, Лебяжьего и Белогородского территориальных управлений исковые требования признали. При этом представитель Благовещенского территориального управления пояснила, что в случае выделения денежных средств все выявленные нарушения будут устранены в срок, указанный в исковом заявлении. А представитель ещё одного ответчика – Первомайского территориального управления – в суд не явился.

Рассмотрев дело, Мариинский городской суд Кемеровской области удовлетворил исковые требования прокурора в полном объёме. Ответчики обязаны устранить выявленные нарушения в срок до 31 декабря 2023 года.

С решением суда не согласилась лишь администрация Мариинского муниципального округа, обжаловав его вначале в Кемеровский областной суд, а позже и в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции. Но все вышестоящие судебные инстанции подтвердили законность решения, принятого Мариинским городским судом Кемеровской области.

Фото из открытиых источников