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Суд по иску прокурора взыскал 20 тысяч рублей с женщины, распространившей интимное видео с участием несовершеннолетней

В пресс-центре Мариинского городского суда Кемеровской области рассказали, что распространяя порнографическое видео с участием несовершеннолетней, женщина не догадывалась о её возрасте. Тем не менее, в результате противоправных действий несовершеннолетняя испытала определённые психические и нравственные страдания, которые выразились в получении стресса.

Ранее мы рассказывали о приговоре, постановленном в отношении 25-летней жительницы Мариинска за незаконное распространение порнографических материалов.

Напомним, что в прошлом году осуждённая (ответчик по данному делу) получила посредством сети «Интернет» от своего знакомого видеоролик с изображением одной из жительниц города. Узнав, что эта девушка является подругой её знакомой, осуждённая перенаправила последней это видео для формирования у той негативной характеристики о подруге. После того, как видео распространилось по сети «Интернет», о его существовании узнала потерпевшая и её родственники, которые передали об этом информацию в правоохранительные органы.

За совершённое преступление женщине было назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

После вступления в законную силу приговора в прокуратуру обратилась мама пострадавшей несовершеннолетней девушки по вопросу причинения морального вреда её дочери.

Обращаясь в интересах несовершеннолетней в суд, прокурор в исковом заявлении указывал, что в результате противоправных действий несовершеннолетняя испытала определённые психические и нравственные страдания, которые выразились в получении стресса, что оказало негативное влияние на её эмоциональное состояние, а также на физическое и психологическое развитие.

Принимая во внимание то, что осуждённая нарушила права несовершеннолетней на уважение чести, достоинства и её личные неимущественные права, а также с учётом конкретных обстоятельств случившегося и материального положения ответчика, прокурор просил суд взыскать в счёт возмещения морального вреда денежную сумму в размере 20 тысяч рублей.

Ответчик в суд не явилась, представив заявление о признании исковых требований.

В результате Мариинский городской суд Кемеровской области принял признание иска ответчиком и постановил взыскать с неё в пользу несовершеннолетней компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч рублей.

 

 

Фото из открытых источников

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Мариинск
kuzbassnews.ru
11/08/2022
Происшествия
Мариинск

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