Супруги Будкевич из поселка Итатский Тяжинского района отметили 50-летие совместной жизни

С золотой свадьбой супругов Будкевич поздравила специалист отдела ЗАГС Елена Николаевна Яроцкая. Валентине Ивановне и Виктору Иосифовичу вручили подарки и памятный адрес от губернатора Кемеровской области Амана Гумировича Тулеева, от главы Тяжинского муниципального района Сергея Николаевича Кошкина и главы Итатского городского поселения Максима Николаевича Лукомского.

Валентина Ивановна Будкевич (Игнатович) родилась 13 августа 1949 года в городе Киселевске Кемеровской области. Когда Валентине исполнилось 5 лет, она с родителями переехала в деревню Веселая горка. Валентина Ивановна из семьи рабочих. Папа трудился лесником, а мама в совхозе – телятницей и дояркой.

Валентина Ивановна рано познала деревенский труд. Помогала по хозяйству, на подворье держали много скота. До 4 класса Валентина училась в своей деревне, а с 5 по 8 класс обучалась в Бороковской основной школе. После окончания 8 классов поступила в Анжеро-Судженское медицинское училище на факультет сестринского дела. Свою трудовую деятельность начала в 1967 году медицинской сестрой, в Итате. Сорок лет трудилась старшей медицинской сестрой стационара и поликлиники. Общий трудовой стаж – 49 лет.

Валентина Ивановна всегда занимала активную жизненную позицию. Была секретарем комсомольской организации больницы, председателем Совета средних медицинских работников. Три созыва избиралась депутатом Итатского поселкового Совета народных депутатов. Один созыв являлась депутатом районного Совета народных депутатов. В. И. Будкевич неоднократно награждалась почетными грамотами, благодарственными письмами и денежными премиями. Валентина Ивановна занимается общественной работой, участвует в художественной самодеятельности.

Виктор Иосифович Будкевич родился 20 января 1946 года в поселке Итатский, в семье рабочих. Отец Иосиф Антонович с Великой Отечественной войны вернулся инвалидом, работал на железной дороге. Мать была домохозяйкой, воспитывала троих сыновей. Виктор окончания 10 классов Итатской средней школы, пошел на курсы водителей и стал работать в совхозе «Искра» . После открытия в Итате разреза от шахты «Лапичевская» трудился там водителем. Проработал более 25 лет, награжден знаком «Шахтерская слава». Виктор Иосифович почетный донор, сдал кровь более 50 раз.

Виктор и Валентина зарегистрировали брак 19 февраля 1968 года. У них родились 2 сына. Андрей Викторович Будкевич окончил Кемеровский политехнический институт. Работает ведущим инженером сотовой связи «Мегафон» в городе Сургут. Александр Викторович Будкевич окончил Кемеровский политехнический институт. Работает инженером в Ростелеком в городе Кемерово.

Внучка Юлия, дочь Андрея Викторовича окончила школу с золотой медалью, университет по специальности «экономист» – с красным дипломом, работает в городе Сургут в нефтяной промышленности. У сына Александра Викторовича дочери двойняшки Елизавета и Екатерина учатся в 7 классе. Валентина Ивановна и Виктор Иосифович говорят: «У нас очень хорошие, внимательные дети и внуки, мы счастливы, что у нас такие наследники».