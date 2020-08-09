Супруги Миронович из села Чулым Тяжинского округа отпраздновали «золотую свадьбу»

Зоя Павловна начинала работать воспитателем в детском саду, затем сорок лет трудилась в сельском совете и в администрации Чулымского сельского поселения. Прошла путь от простого специалиста до заместителя главы территории.
Юрий Николаевич тридцать девять лет отработал водителем лесовоза в леспромхозе. Оба – ветераны труда. Зоя Павловна награждена медалями «За веру и добро», «70 лет Кемеровской области». Семья гордится сыном Олегом – заместителем директора и главным инженером завода железобетонных изделий города Новокузнецка, а также внуком – мастером спорта и тренером по спортивно-бальным танцам.
В этот праздничный день супругов поздравил председатель Совета народных депутатов Тяжинского муниципального округа Александр Иванович Сорокин. Юбилярам вручили памятный поздравительный адрес от губернатора Кузбасса Сергея Евгеньевича Цивилева.
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