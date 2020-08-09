Супруги Миронович из села Чулым Тяжинского округа отпраздновали «золотую свадьбу»

Как мэрия Кемерова борется с автомобильными пробками Машины ежедневно стоят на проспекте Шахтёров, улице Нахимова, Кузнецком проспекте в оба направления...

Коронавирус на 8 августа: 84 выздоровели, 99 заболели, четверо умерли 8 426 пациента выписаны с выздоровлением. За сутки выявлено 99 заболевших, среди них один...

В Кузбассе вновь установилась сухая и жаркая погода По предварительным расчетам, дожди и грозы вернуться в Кемеровскую область 11-13 августа и приведут...