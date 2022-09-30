Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу в сентябре 2022 года при проведении контрольно- надзорного мероприятия без взаимодействия - выездного обследования, установлено, что несанкционированная свалка на площади 0,005 га ликвидирована. Размещение несанкционированной свалки ТКО. расположенной по адресу: Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий район, в границах МО «Шабановское сельское поселение», было установлено в ходе проверки соблюдения требований земельного законодательства Российской Федерации в 2017 году. Ликвидация свалки позволила ввести нарушенные земли в сельскохозяйственный оборот, под выпас сельскохозяйственных животных.