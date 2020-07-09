Свет нужен даже медведю

Когда у электромонтера четверо детей и внучка, а их любимый мультфильм «Маша и Медведь», своего папу и дедушку на работу даже поздно вечером ребята отпускают без слёз. Особенно, если линию электропередачи нужно восстановить в «Томской писанице». Свет даже медведю в заповеднике нужен. А когда энергетик «починит» линию, обязательно сфотографирует на телефон всеми любимых обитателей музея-заповедника Машу и Мишу. Вот у детей счастья-то будет!

В Кузбасском филиале Россети Сибирь электромонтер оперативно-выездной бригады Игорь Зорюков уже 20 лет работает. Сказать, что за эти годы профессия, которой он овладел в совершенстве, стала еще и любимой – ничего не сказать. Энергетика для Игоря Зорюкова – это призвание, дело всей его жизни. С этим согласятся и друзья, и коллеги, и большая семья электромонтера.

«Говорю искренне и от всего сердца: энергетика – главное увлечение в моей жизни, на втором месте – рыбалка в глухих таежных реках, ну, а все мое свободное время, конечно, дети занимают: два мальчика, две девочки и внучка, - улыбаясь, рассказывает электромонтер. – Настоящий мастер своего дела должен знать профессию от и до, поэтому считаю: если выбрал дело по душе, посвяти ему всю жизнь. Я не ищу «лучше», «престижнее», «легче». В энергетике уважаю стабильность, надежных напарников. Как бы не торопился, всегда следую всем правилам и инструкциям. Иначе поступить не могу – дома семья ждет».

Яшкинский район, который обслуживает бригада электромонтера, – это больше 90 километров линий электропередачи и с десяток населенных пунктов, разбросанных на большом расстоянии друг от друга. Пожалуй, самое живописное место, где даже энергетики набираются живой энергией, это деревня Писаная.

«Отвесные скалы, голубая лента реки, реликтовые сосны, которые «нянчат» на своих ветках белые облака – работать здесь одно удовольствие даже в сложных погодных условиях, - рассказывает электромонтер. – Ураган, «пролетевший» в начале лета по всей территории Кузбасса, повредил линию электропередачи, которая питает электроэнергией наш знаменитый музей-заповедник «Томская писаница». Мы незамедлительно приступили к восстановлению электроснабжения. Как говорят мои дети: «Свет нужен даже медведю, иначе как же он вечером банку сгущенки откроет!». Электричество в музее-заповеднике действительно играет важную роль. Вся территория заповедника, а также клетки и загоны для животных подсвечиваются в темное время суток, от электроэнергии работают камеры видеонаблюдения, отопительная система и электрозаправочная станция для электромобилей, расположенная на парковочной стоянке. Часть жителей деревни в тот вечер тоже остались без света. Поэтому мы приложили все усилия, чтобы как можно быстрее ввести линию в работу. В этом и есть смысл нашей работы, возвращать свет всем, кто в нем нуждается. И сколько бы ураганов не пролетало мимо, - мы справимся! Даю слово энергетика!».