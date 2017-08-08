Светлана Лобода выступит с концертом в Новокузнецке

26 августа в Новокузнецке состоится праздник в честь Дня рождения ТРЦ «Планета». В этот день гостей ждет бесплатный концерт Светланы Лободы, а также розыгрыш автомобиля, объявление победительниц конкурса красоты «Мисс Планета 2017» и многое другое.
В рамках концертной программы также будут подведены итоги масштабных конкурсов – «ВАМ поВЕЗЕТ» и «Мисс Планета».
Победительница «Мисс Планета» получит сертификат на шопинг в ТРЦ «Планета» на 200 000 рублей, а победитель «ВАМ поВЕЗЕТ» – автомобиль Volkswagen Polo.
08/08/2017
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