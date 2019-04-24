Светлана Щегербаева вступила в должность главы Березовского

18 апреля 2019 года на 15-й сессии городского Совета народных депутатов рассматривался вопрос об избрании главы Березовского городского округа.
По итогам открытого голосования депутатского корпуса абсолютным большинством на пост руководителя территории избрана Светлана Щегербаева. На протяжении 2,5 месяцев она исполняла обязанности главы Березовского городского округа.
24 апреля она вступила в должность главы Березовского.
Фото: пресс-служба АКО
24/04/2019
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