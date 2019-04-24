Светлана Щегербаева вступила в должность главы Березовского

Рабочие кузбасского разреза подверглись смертельной опасности Кузбасские горняки могли в любой момент сгореть заживо из-за неисправных тепловозов. Стражи порядка...

Кемеровская школьница представит свои акварели на Бали Кемеровская школьница получила персональное приглашение принять участие в выставке Международного...

Начальника кемеровского РЖД осудят за попытку подкупа чиновника ружьем Высокопоставленное должностное лицо кемеровского управления РЖД попало под суд. Мужчину обвиняют в...