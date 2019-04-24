Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Светлана Щегербаева вступила в должность главы Березовского

18 апреля 2019 года на 15-й сессии городского Совета народных депутатов рассматривался вопрос об избрании главы Березовского городского округа.

По итогам открытого голосования депутатского корпуса абсолютным большинством на пост руководителя территории избрана Светлана Щегербаева. На протяжении 2,5 месяцев она исполняла обязанности главы Березовского городского округа.

24 апреля она вступила в должность главы Березовского.

 

 

Фото: пресс-служба АКО

Политика
Топ
Березовский
kuzbassnews.ru
24/04/2019
Политика
Топ
Березовский
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Рабочие кузбасского разреза подверглись смертельной опасности
Кузбасские горняки могли в любой момент сгореть заживо из-за неисправных тепловозов. Стражи порядка...
Кемеровская школьница представит свои акварели на Бали
Кемеровская школьница получила персональное приглашение принять участие в выставке Международного...
Начальника кемеровского РЖД осудят за попытку подкупа чиновника ружьем
Высокопоставленное должностное лицо кемеровского управления РЖД попало под суд. Мужчину обвиняют в...
Прокопчанин мастерски ограбил пивной магазин
В пивном магазине всё случилось, как в кино. Сначала раздался громкий хлопок. Затем в торговую...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2019
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus