Свыше 3 млрд рублей вложил РУСАЛ в природоохранную программу НкАЗа

На Новокузнецком алюминиевом заводе компании РУСАЛ побывали представители Комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов администрации Новокузнецка, Общественного экологического совета, Городского совета народных депутатов и средств массовой информации.

Визит прошел в рамках общественной проверки реализации комплекса природоохранных мероприятий федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология».

Экологи и общественники посетили корпуса электролизного производства, в которых сейчас идет глобальная перестройка, осмотрели новейшие газоочистные установки «сухого» типа (СГОУ), в том числе построенную в 2022 году СГОУ №61.

Напомним, что Природоохранная программа завода, в реализацию которой РУСАЛ уже вложил свыше 3 млрд рублей, в 2019 году была включена в федеральный проект «Чистый воздух» национального проекта «Экология». План природоохранных мероприятий НкАЗа, разработанный в свое время по инициативе основателя РУСАЛа Олега Дерипаски, включен в комплексный план Новокузнецка по снижению выбросов в атмосферный воздух, утвержденный в Правительстве России. В настоящий момент на НкАЗе на новые технологии переведены 318 электролизёров из 531 и построены 3 сухие газоочистки собственной разработки Инженерно-технологического центра РУСАЛа.

В ближайшей перспективе на НкАЗе будут построены еще 3 «сухие» газоочистки. Работы по строительству одной из них, СГОУ №71, уже начались, остальные проходят экологическую оценку. Таким образом, каждый корпус электролизного производства Содерберга будет оснащен многоступенчатой системой газоочистки, совмещающей уже действующий «мокрый» с современным «сухим» способом очистки промышленных газов.

Наряду с постоянным экологическим усовершенствованием алюминиевых заводов, компания РУСАЛ ведет подбор автоматических средств непрерывного контроля выбросов, для последующего тиражирования на все свои предприятия, в том числе в Новокузнецке.

- Общая стоимость природоохранной программы НкАЗа превышает 5 млрд рублей. С 2018 года РУСАЛ инвестировал в обновление завода более 3 млрд, в том числе в 2022 году – свыше миллиарда рублей, - подчеркнул директор по экологии Новокузнецкого алюминиевого завода компании РУСАЛ Александр Яковлев.

Фото: ДСО и РОВ НкАЗа