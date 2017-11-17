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Танцевальный ансамбль «Маленькие звездочки» стал победителем международного конкурса

Коллектив танцевального ансамбля «Маленькие звездочки» из Прокопьевска завоевал диплом лауреата I степени в номинации «Хореография. Народный танец» и специальный приз за артистизм на VIII международном фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества «Звезды столицы».

Культура
Прокопьевск
kuzbassnews.ru
17/11/2017
Культура
Прокопьевск
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Новости Кузбасса

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