Танцевальный ансамбль «Маленькие звездочки» стал победителем международного конкурса

Loading...
Коллектив танцевального ансамбля «Маленькие звездочки» из Прокопьевска завоевал диплом лауреата I степени в номинации «Хореография. Народный танец» и специальный приз за артистизм на VIII международном фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества «Звезды столицы».
17/11/2017
Главные новости
Популярное за неделю
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Установлено, что ночью 15 ноября подозреваемый в нетрезвом состоянии пришел в гости к бывшей...
|
Вечером в пятницу, 17 ноября, в Кемерове напротив дома №7 по улице Юрия Двужильного произошло...
|
В ГИБДД Кузбасса прошло совещание по обеспечению безопасности движения на дорогах в зимний период.
|
Злоумышленник разбил окно, влез через него в дом и стал просить у перепуганной хозяйки разрешения...