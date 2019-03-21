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Таштагольские сноубордисты лидируют на соревнованиях в Миассе

Кузбасские спортсмены успешно выступают в финале Кубка России по сноуборду в параллельных дисциплинах.

В дисциплине параллельный слалом-гигант воспитанники таштагольской школы сноуборда заняли лидирующие позиции.

I место занял мастер спорта международного класса Владислав Шкурихин. II место у мастера спорта Константина Котова, III место занял мастер спорта международного класса Илья Витюгов. Эти три спортсмена тренируются у Владимира Кирьянова. Сноубордистка Виктория Черникова показала третий результат. Девушка тренируется под руководством Дмитрия Чернакова.

 

 

Фото: пресс-служба АКО

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kuzbassnews.ru
21/03/2019
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