Таштагольские сноубордисты лидируют на соревнованиях в Миассе

Кузбасские спортсмены успешно выступают в финале Кубка России по сноуборду в параллельных дисциплинах.
В дисциплине параллельный слалом-гигант воспитанники таштагольской школы сноуборда заняли лидирующие позиции.
I место занял мастер спорта международного класса Владислав Шкурихин. II место у мастера спорта Константина Котова, III место занял мастер спорта международного класса Илья Витюгов. Эти три спортсмена тренируются у Владимира Кирьянова. Сноубордистка Виктория Черникова показала третий результат. Девушка тренируется под руководством Дмитрия Чернакова.
Фото: пресс-служба АКО
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