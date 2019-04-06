Таштагольские спортсмены – победители Кубка губернатора по сноуборду

В кемеровское президентское кадетское училище наберут 360 курсантов В 2019 году в кемеровское президентское кадетское училище планируют набрать 360 курсантов. Как...

Нулевой бюджет: назван самый бедный депутат Новокузнецка Депутат Новокузнецкого городского Совета народных депутатов Азиз Багаутдинов в своей декларации...

Бульвар Строителей в Кемерове значительно пострадал после зимы В Кемерове на бульваре Строителей найдены повреждения травмобезопасного покрытия. Они появились в...