Таштагольские спортсмены – победители Кубка губернатора по сноуборду

Соревнования на Кубок губернатора Кузбасса прошли в Ташаголе на базе «Губернского центра по горнолыжному спорту и сноуборду».
Участие в стартах приняли спортсмены из Ханты-Мансийска, Казахстана и кузбасские сноубордисты - всего 71 человек.
Победители Кубка – воспитанники Таштагольской школы олимпийского резерва по сноуборду.
Фото:пресс-служба АКО
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