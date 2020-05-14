«Телохранитель» электромонтера работает без «бронежилета»

«В энергетике велосипед не изобретешь, а вот запасной парашют раскроешь. При условии, что «без шпаргалок» будешь знать правила электробезопасности», - считает ведущий специалист по охране труда, член Совета молодых специалистов Кузбасского филиала Россети Сибирь Алексей Безбородов.

Специалистов по охране труда в энергетике часто называют «телохранителями» электромонтеров. И, между прочим, не случайно. Бойцы невидимого фронта работают без «прикрытия» и «бронежилетов», но именно от их ответственного подхода к делу, внимательности и скрупулёзности в буквальном смысле зависит здоровье и жизнь электромонтера во время проведения восстановительных работ в электросети.

«Работа с напряжением невероятно опасна, поэтому мое профессиональное кредо – держать руку на пульсе и не расслабляться ни на минуту, - рассказывает Алексей. – Я чувствую ответственность за каждого энергетика, которого допускаю к работе, проверяя индивидуальные средства защиты, группу по электробезопасности, а самое главное – безусловное знание правил электробезопасности. Если работник знает и умеет применять эти правила на практике, он вернется домой живым и здоровым. За три года своей карьеры в крупнейшей электросетевой компании Сибири я сделал вывод, что в энергетике работа над ошибками не уместна. Их вообще нельзя допускать – слишком высока цена. Здесь трудятся профессионалы со знанием дела, и, если берутся за работу – доводят её до совершенства».

Электромонтеры оперативно-выездных бригад, диспетчеры, специалисты релейной защиты и автоматики, мастера, водители, начальники РЭС... – нет, это не мы освещаем комнату, щёлкая выключателем, когда приходим с работы домой. Чтобы в каждом доме стало светло, в электросетевом комплексе работает целая команда профессионалов. В этой "электрической цепи" важен каждый: и электромонтер, который оперативно восстанавливает электроснабжение после урагана, и специалист отдела производственной безопасности и контроля, который вместе с бригадой выезжает на смену и контролирует безопасность производственных работ.

«Года два назад из-за сильного ветра в Ижморском и Яйском районе произошли локальные повреждения в сети, - вспоминает молодой энергетик. - На ликвидацию нарушений ночью выехали несколько бригад. Их работу сопровождали специалисты по охране труда. Мы во все глаза смотрели, чтобы электромонтеры «не споткнулись», проверяли каждую мелочь. Энергетики отвечают за свет в домах потребителей, а мы – страхуем их безопасность».

Помимо своей основной работы, которая за три года стала «самой любимой», Алексей Безбородов принимает активное участие в творческой жизни Совета Молодых специалистов: предлагает новаторские идеи, общается с ветеранами, проводит интереснейшие уроки электробезопасности для школьников. Вся его жизнь наполнена позитивной энергией и добрым светом. Даже увлечение у энергетика динамичное – велотуризм. На своих двух колесах он почти весь Кузбасс объехал.

«Выезжать стараюсь подальше от города. В своих «велосипедных путешествиях» отдаю предпочтения полевым и проселочным дорогам. Красотой родной Сибири наслаждаюсь с каждым поворотом колеса. Вот так едешь вдоль линии электропередачи, ловишь первые лучи солнца, вдыхаешь аромат свежескошенной травы, смотришь на опору и понимаешь – ага, бывал здесь с бригадой на прошлой неделе. Помните поговорку «Свет не без добрых людей»? Так вот, теперь я точно знаю: это – про энергетиков!».