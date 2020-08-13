Территориальные органы ПФР в Кузбассе меняют название

Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) по Кемеровской области уведомляет о смене наименования с 12 августа 2020 г. на Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу. Сокращенно – ОПФР по Кемеровской области – Кузбассу.
Кроме того, до конца месяца пройдет переименование каждого территориального органа ПФР в городах региона.
Поскольку территориальные органы ПФР в Кузбассе являются работодателями, то до 15 сентября 2020 года они сдадут отчетность СЗВ-ТД на своих сотрудников по кадровому событию «переименование организации».
Напомним, что начиная с 2020 года работодатели направляют в Пенсионный фонд России сведения о трудовой деятельности работников для формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде. Данные передаются ежемесячно до 15-го числа месяца, следующего за отчетным, и включают в себя информацию о таких кадровых событиях, как перевод работника на другую должность, переименование работодателя или подача работником заявления о выборе формы трудовой книжки. По таким кадровым мероприятиям, как прием на работу и увольнение, сведения передаются в ПФР на следующий день после издания приказа.
Подробнее – на сайте ПФР в разделе «
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