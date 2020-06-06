Территория музея-заповедника «Кузнецкая крепость» открывается для посещения

С 8 июня 2020 года территория музей-заповедник «Кузнецкая крепость» (пр. Крепостной, 1) открыта для посещения.

Для посещения доступна экспозиция под отрытым небом (кроме смотровых площадок с бинокулярами).

В связи с продлением срока отдельных мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при посещении музея-заповедника необходимо соблюдать следующие условия:

- при приобретении билета необходимо быть в маске (при ее отсутствии кассир вправе отказать в продаже билета),

- пользоваться дезинфицирующими средствами для обработки рук,

- при посещении территории музея рекомендуем пользоваться маской и соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра,

- экскурсионное обслуживание возможно для групп не более 5-ти человек при соблюдении масочного режима.

Режим работы «Кузнецкой крепости»: с понедельника по пятницу с 9.30 до 17.30, в субботу и воскресенье – с 10.00 до 17.00.