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Территория музея-заповедника «Кузнецкая крепость» открывается для посещения

С 8 июня 2020 года территория музей-заповедник «Кузнецкая крепость» (пр. Крепостной, 1) открыта для посещения.

Для посещения доступна экспозиция под отрытым небом (кроме смотровых площадок с бинокулярами).

В связи с продлением срока отдельных мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при посещении музея-заповедника необходимо соблюдать следующие условия:

-       при приобретении билета необходимо быть в маске (при ее отсутствии кассир вправе отказать в продаже билета),

-       пользоваться дезинфицирующими средствами для обработки рук,

-       при посещении территории музея рекомендуем пользоваться маской и соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра,

-       экскурсионное обслуживание возможно для групп не более 5-ти человек при соблюдении масочного режима.

Режим работы «Кузнецкой крепости»: с понедельника по пятницу с 9.30 до 17.30, в субботу и воскресенье – с 10.00 до 17.00.

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kuzbassnews.ru
06/06/2020
Культура
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Новости Кузбасса

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