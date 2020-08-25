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Тисульский район посетили туристы из Юрги

Представители Юргинского городского общества инвалидов совершили путешествие на берега озера Большой Берчикуль. В Тисуле они познакомились с историей края в районном музее, а затем в сопровождении сотрудника музея проследовали по маршруту «Тисуль - Городок».
По пути туристы посетили место возникновения легенды о Тисульской принцессе, полюбовались живописными скалами Елани, подкрепили силы ухой и душистым чаем с медом. От увиденного на Тисульской земле гости получили заряд бодрости и положительных эмоций.

Культура
Тисуль
Юрга
kuzbassnews.ru
25/08/2020
Культура
Тисуль
Юрга
Новости Кузбасса

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