Тисульский район посетили туристы из Юрги

Представители Юргинского городского общества инвалидов совершили путешествие на берега озера Большой Берчикуль. В Тисуле они познакомились с историей края в районном музее, а затем в сопровождении сотрудника музея проследовали по маршруту «Тисуль - Городок».
По пути туристы посетили место возникновения легенды о Тисульской принцессе, полюбовались живописными скалами Елани, подкрепили силы ухой и душистым чаем с медом. От увиденного на Тисульской земле гости получили заряд бодрости и положительных эмоций.
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