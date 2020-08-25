Тисульский район посетили туристы из Юрги

26 августа в Новокузнецке будет ограничено холодное водоснабжение В зону полного и частичного отключения холодной воды попадут несколько районов города (дома...

Малолетний ребенок «забаррикадировался» в кемеровской квартире На звонки ребенок не отвечал, – рассказали в Кемеровской службе спасения. Мать позвонила спасателям...

Кузбасс стал лидером по приросту новых случаев коронавируса Если раньше ежедневно выявляли около 30-40 новых заболевших за сутки, то последний месяц речь идёт...