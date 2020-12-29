ТОП событий РУСАЛа в Новокузнецке в 2020 году

В канун Нового года подведены итоги экологических и социальных проектов РУСАЛа, реализованных в Новокузнецке.

Экология

Продолжилась экологическая модернизация Новокузнецкого алюминиевого завода. 31 декабря будет запущена в работу очередная «сухая» газоочистка СГОУ-82. Это собственная разработка проектных и научных подразделений РУСАЛа - СибВАМИ и Инженерно-технологического центра РУСАЛа. Новое оборудование позволяет улавливать более 99,8% гидрофторида.

Для НкАЗа это уже вторая сухая газоочистка. Первая была запущена в 2019 году. Примененные в них технологии ранее отрабатывались на заводской экспериментальной газоочистке, часть средств на строительство которой была получена по Киотскому протоколу к рамочной Конвенции об изменении климата ООН за счет снижения выбросов заводом парниковых газов и продажи квот на них.

Новые СГОУ образуют замкнутую систему производства с электролизерами. Глинозем подается сначала в газоочистку, адсорбирует фтористые соединения и направляется в электролизеры. На очереди проектирование и строительство «сухих» газоочисток для 6-й серии корпусов электролиза. К слову, за разработку собственной технологии «сухой» очистки отходящих газов при производстве алюминия РУСАЛ в 2020 году победил в номинации «Инновационные экоэффективные технологии в промышленности и энергетике» Национальной экологической премии имени В.И. Вернадского.

За 12 месяцев 2020 года специалисты НкАЗа и Инженерно-технологического центра РУСАЛа перевели на технологию «ЭкоСодерберг» еще 32 электролизера. Сейчас по этой технологии работают 84 агрегата. На 7-й серии корпусов электролиза продолжился монтаж новых электролизеров РА-167 с предварительно обожженными анодами. Сейчас их число превышает 40% от запланированного программой модернизации.

В цехе складского хозяйства НкАЗе появился гидравлический пакетировочный пресс, предназначенный для прессования отходов в компактные брикеты. С его помощью специалисты НкАЗа теперь брикетируют не только бытовые отходы - картон и пластиковые бутылки, централизованно сдаваемые заводчанами, но и производственные: полипропиленовые мешки из-под кремния, соды и кокса. Готовые брикеты отгружаются компаниям, специализирующимся на переработке этих видов отходов. Сейчас НкАЗ передает на переработку специализированным организациям почти половину всех своих отходов.

Условия труда

Продолжилась в 2020 году и работа над улучшением условий труда алюминщиков. В частности, в литейном отделении появился очередной, третий по счету, роботизированный комплекс Robomatic FANUС, предназначенный для укладки в пакет алюминиевых слитков массой 15 кг. С вводом его в эксплуатацию процесс упаковки всей номенклатуры выпускаемой НкАЗом продукции станет полностью автоматизированным, а труд литейщиков - ощутимо легче.

В лучших условиях начали работать и заводские крановщики. Для облегчения их труда на предприятии внедряется система дистанционного управления мостовыми кранами – из чистого и комфортного помещения, в удобном «кресло-пульте» с тремя мониторами.

Еще несколько корпусов электролизного производства НкАЗа переведены на светодиодное освещение. Новые светильники серии GreenPerform производства компании Philips обладают целым рядом преимуществ перед стандартными для промышленных предприятий газоразрядными лампами высокого давления ДРЛ-400 – у них вдвое большая световая отдача и повышенный световой поток, благодаря чему в корпусах электролизного производства стало намного светлее. У новых ламп в два раза больше срок службы, а благодаря малому потреблению электроэнергии уменьшается и углеродный след. Кроме того, в отличие от газоразрядных ламп, у светодиодных полностью отсутствует мерцание при работе, что ощутимо снижает нагрузку на глаза сотрудников.

Социальные инвестиции

Несмотря на мировой экономический кризис, обрушивший целые отрасли из-за пандемии коронавируса, РУСАЛ продолжил вкладывать значительные средства в развитие городов, в которых работают его предприятия. В мае 2020 года компания вновь подписала ежегодное Соглашение о социально-экономическом сотрудничестве с Правительством Кузбасса и выделила средства на благоустройство Новокузнецка. В Кузнецке на средства РУСАЛа отремонтировали фасады трех жилых домов, на улице Ленина заасфальтировали пешеходные тротуары, благоустроили сквер, а на Ферросплавном проезде установили уличное освещение. В школе №50 заменили 50 окон, капитально отремонтировали и оснастили современным мультимедийным оборудованием актовый зал. В Орджоникидзевском районе были отремонтированы автодорога на ул. Логовая и пешеходная аллея на ул. Мурманская.

Кроме того, на средства РУСАЛа в Новокузнецке были построены 6 скейт-парков и памп-треков, сразу ставшие местами притяжения молодежи, занимающейся спортом, а в Кузнецком районе - уличная баскетбольная площадка.

Грантовые программы

Несмотря на пандемию, алюминщики продолжили помогать инициативным новокузнечанам благоустраивать и озеленять город. К примеру, победители грантового конкурса РУСАЛа «Зеленая волна» получили гранты на сумму порядка 280 000 рублей и благоустроили шесть общественных пространств.

Первым был реализован проект жителей и администрации Заводского района «Цветущий выпуск». На Аллее выпускников силами инициативной группы, волонтеров и организаций-партнеров были высажены 50 саженцев сирени, а волонтеры-художники создали масштабную картину на стене расположенного вблизи аллеи стадиона.

Авторы проектов «Бабушкин дворик» и «Голубая ель» благоустроили две придомовые территории: на Косыгина, 5 и Разведчиков, 58. Идеи старших домов подхватили активные жители и управляющие компании.

Студенты и преподаватели Новокузнецкого горнотранспортного колледжа - участники проекта «Когда мы едины – мы непобедимы» создали на территории своего учреждения цветники и озеленили зоны активного отдыха.

На территории инклюзивного детского центра «Ромашка» появилось арт-пространство «Ромашковая поляна», высажены цветы и кустарники. Сейчас волонтеры проекта проводят эколектории для новокузнечан разных возрастов.

В Саду алюминщиков была создана Аллея первоклассников. 50 саженцев яблонь на ней высадили учащиеся школ Кузнецкого района и их родители.

В Новоильинском районе у детской школы искусств №55 открылся сквер «СемьЯ». Эковолонтеры благоустроили территорию между школой и домом по адресу Новоселов, 5, которая, по их задумке, станет пространством для творчества, игр и семейного отдыха.

Кроме того, для участников грантовых конкурсов социальных проектов РУСАЛ в партнерстве с ЕВРАЗом провел в ноябре очередной проектный интенсив «Создаем. Воплощаем. Оцениваем». Образовательная программа была направлена на знакомство с передовым опытом проектного менеджмента, обмен знаниями и технологиями социального проектирования, а также повышение проектной грамотности участников грантовых конкурсов в части создания, воплощения и управления социальными проектами. Благодаря онлайн формату тренинг стал всероссийским - в нем участвовали энтузиасты из 80 городов России.

Помощь в период пандемии

Еще весной, в самом начале пандемии коронавируса, РУСАЛ запустил в городах своего присутствия волонтерское движение «Время помогать» для поддержки пенсионеров и ветеранов компании старше 70 лет, которые оказались в вынужденной изоляции. Корпоративные волонтеры РУСАЛа несколько месяцев подряд доставляли им бесплатные 15-килограммовые наборы продуктов первой необходимости. В Новокузнецке помощь компании получали 834 ветерана Новокузнецкого алюминиевого завода. В настоящий момент НкАЗа шефствует над инвалидами 1 и 2 групп, одиноко проживающими и маломобильными ветеранами-алюминщиками – за каждым закреплен активист заводской молодежной организации, регулярно справляющийся о состоянии здоровья и организующий в случае необходимости адресную помощь.

Кроме того, РУСАЛ помогает городам присутствия бороться с распространением коронавирусной инфекции. Компания предоставила около 4 млрд руб. на строительство в регионах, в том числе в Новокузнецке, современных медицинских центров для пациентов с внебольничной пневмонией, приобретает средства индивидуальной защиты, оборудование и препараты для региональных больниц, поликлиник и социальных учреждений, выделяет автотранспорт для доставки врачей к пациентам. В ближайшее время РУСАЛ передаст большую партию препарата «Олумиант» городской клинической больнице № 1, а станции скорой помощи - три специальных помывочных пункта для обработки и дезинфекции машин скорой помощи. Сотрудникам заводов компании, находящимся на амбулаторном лечении от COVID, Медицинские центры РУСАЛа выдают необходимые лекарства.