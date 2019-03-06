Топкинские рекордсмены ВФСК ГТО

24 февраля в спортивном комплексе "Олимп" прошёл муниципальный этап Фестиваля «Рекордсмены ГТО» в рамках Всероссийской акции «Отцовский патруль. Мы ГоТОвы».

В нем приняли участие 64 человека из 27 семейных команд: детские сады «Ягодка», «Тополек», «Сказка», «Дельфин», «Малышка», «Орешек» города Топки, школы 1, 2, 8, 9 города Топки, Рассветскся и Топкинская школы района, команды детско-юношеской спортивной школы, Физкультурно-оздоровительный комплекс, ГПОУ «Топкинский технический техникум», Центр развития образования и администрация Топкинского муниципального района.

Состав команд: дети (от 3 лет) и папа (дедушка). Участники выполнили 4 вида испытаний: прыжок в длину с места (см), наклон вперёд стоя на гимнастической скамье (ниже уровня скамьи - см), поднимание туловища, сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу (количество раз) (мальчики до 12 лет) и подтягивание (юноши с 13 лет и взрослые).



Под гимн ГТО открыл Фестиваль образцовый самодеятельный хореографический ансамбль «Детство» (руководитель Горган Н.В.), зарядив всех энергией и веселым настроением. Участников приветствовал председатель Совета отцов Топкинского района, координатор регионального отделения Всероссийской общественной организации «Общее дело» Геннадий Андреевич Амельченко, пожелав больше времени уделять своим детям, показывать только хороший пример и удачи в испытаниях.

Члены семей активно поддерживали друг друга на каждом испытании и старались выкладываться на все сто процентов. Результаты очень порадовали. Наверняка у многих теперь появилась уверенность, что они смогут выполнить и другие испытания комплекса ГТО.

Рекордсменами по виду испытания «наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье (ниже уровня скамьи-см)» стали:

- среди девочек и мальчиков в возрасте 3-5 лет: Бодунова Таисия (д/с «Дельфин», +18), Фильченко Степан (СОШ №8, +16);

- среди девочек и мальчиков I ступени (6-8 лет): Фильченко Лиза (СОШ №8, +19), Новоселов Андрей (д/с «Ягодка», +17);

- среди девочек и мальчиков II ступени (9-10 лет): Леоненко Егор (СОШ №2, +12), Фильченко Милана (СОШ №8) и Титова Лиза (СОШ №2) с результатом +19;

- среди девочек и мальчиков III ступени (11-12 лет): Рогонова Виктория (Рассветская СОШ, +18), Бодунов Ермил (семейная команда от д/с «Дельфин» (+12);

- среди юношей и девушек V ступени (возраст 16-17 лет): Некрасов Кирилл (МБУ ДО «ДЮСШ», +14), Коршкова Валерия (Администрация Топкинского муниципального района, +29);

- среди мужчин VI ступени (25-29 лет) - Кондратьев Артем Сергеевич (папа из команды Топкинского тезникума);

- среди мужчин VII ступени (30-34 лет) - Березов К.О. (д/с «Орешек»);

- среди мужчин VII ступени (35-39 лет) - Кирилишин С.Г. (д/с «Ягодка», +25);

- среди мужчин VIII ступени (возраст 40-44 лет) - Роганов С.В. (Рассветская СОШ);

- среди мужчин VIII ступени (возраст 45-49 лет) - Герасимов В.И. (СОШ №1).

Рекордсменами по виду испытания «Поднимание туловища из положения лежа на спине» стали:

- среди девочек в возрасте 3-5 лет: Кондратьева Амалия (Топкинский техникум);

- среди мальчиков и девочек I ступени: Тимошенко Даниил (д/с «Сказка»), Галковский Назар (ДЮСШ) и Шилова Полина (д/с «Малышка»);

- среди девочек и мальчиков II ступени: Глебов Даниил (СОШ №2) и Фильченко Милана (СОШ №8);

- среди девочек и мальчиков III ступени: Боровков Глеб (МБУ «ЦРО») и Кузнецова Ксения (АТМР);

- среди юношей IV ступени (13-15 лет): Галковский Георгий (ДЮСШ);

- среди юношей и девушек V ступени: Некрасов Кирилл (ДЮСШ) и Коршкова Валерия (АТМР);

- среди мужчин VI ступени - Мажуга А.А. (СОШ №2),

- среди мужчин VII ступени - Березов К.О. (д/с «Орешек»), Бортников А.В. (д/с «Тополек»);

- среди мужчин VIII ступени - Полыгалин А.А. (Топкинская ООШ) и Бодунов В.Д. (д/с «Дельфин»).

Рекордсмены по прыжкам в длину с места толчком двумя ногами:

- среди мальчиков и девочек в возрасте 3-5 лет: Екимов Тимофей (СОШ №1, 150 см) Бодунова Тася (д/с «Дельфин», 128 см);

- среди девочек и мальчиков I ступени: Торгаев Илья (д/с «Сказка», 146 см) и Шилова Полина (д/с «Малышка», 154 см);

- среди девочек и мальчиков II ступени: Леоненко Егор и Титова Лиза (СОШ №2, 175 см и 173 см)

- среди девочек и мальчиков III ступени: Полыгалин Илья (Топкинская ООШ, 210 см) и Кузнецова Ксения (АТМР, 186 см);

- среди юношей IV ступени: Галковский Георгий (ДЮСШ, 201 см);

- среди юношей и девушек V ступени: Некрасов Кирилл (ДЮСШ, 241 см) и Коршкова Валерия (АТМР, 187 см);

- среди мужчин VI, VII ступеней: Коченков В. О. (СОШ №2), Шилов П.В. (д/с «Малышка»), Некрасов С.М. (ДЮСШ).

В сгибании и разгибании рук в упоре лёжа на полу рекордсменами стали:

- среди мальчиков и девочек в возрасте 3-5 лет: Фильченко Степан (СОШ №8) и Андриенко Роман (МАУ «ФОК»), Бодунова Тася (д/с «Дельфин»);

- среди девочек и мальчиков I ступени: Новоселов Андрей (д/с «Ягодка»), Фильченко Лиза (СОШ №8);

- среди девочек и мальчиков II ступени: Некрасов Илья (ДЮСШ), Титова Лиза (СОШ №2) и Головина Кира (АТМР);

- среди девочек и мальчиков III ступени: Бодунов Ермил (семейная команда от д/с «Дельфин») и Рогонова Виктория (Рассветская СОШ).

В подтягивание из виса на высокой перекладине лучшими стали: Галковский Георгий (ДЮСШ, 4 ступень), Некрасов Кирилл (ДЮСШ, 5 ступень), Шилов П.В. (д/с «Малышка», 7 ступень),

Фильченко В.В. (СОШ №8, 7 ступень), Любин О.Н. (папа от СОШ №1, 8 ступень) и Бодунов В.Д. (д/с «Дельфин», 8 ступень).

Фестиваль был азартным и веселым. Перед награждением с маленькими участниками играми волонтеры. Все рекордсмены получили сертификаты, памятные сувениры, сладкие подарки. Подобные мероприятия направлены на популяризацию здорового образа жизни, а также способствуют сплочению семей. Поздравляем всех рекордсменов ГТО и желаем дальнейших спортивных успехов!