Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

Топкинские росгвардейцы задержали мужчину, который может быть причастен к повреждению чужого авто

В городе Топки экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал предполагаемого виновника, который мог попытаться проникнуть в припаркованный автомобиль с намерением совершить поездку.

В вечернее время 21-летний житель Топков обратился к правоохранителям с сообщением о неизвестном, повредившем его автомобиль. Росгвардейцы оперативно прибыли в микрорайон Солнечный и задержали 45-летнего предполагаемого виновника около поврежденного автомобиля.

По предварительным данным, находясь в состоянии алкогольного опьянения, задержанный разбил поворотное стекло передней двери припаркованного автомобиля «ВАЗ-2106», открыл дверь и проник внутрь. Владелец машины, на глазах у которого было совершено противоправное действие, незамедлительно сообщил о случившемся правоохранителям. Задержанный пояснил, что якобы намеревался совершить поездку на автомобиле, однако завести его не удалось.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел. Подробная информация будет установлена в ходе проверки, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

Фото: Росгвардия 

Происшествия
Топки
kuzbassnews.ru
03/04/2025
Происшествия
Топки
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2025
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus