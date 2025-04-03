Топкинские росгвардейцы задержали мужчину, который может быть причастен к повреждению чужого авто

В городе Топки экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал предполагаемого виновника, который мог попытаться проникнуть в припаркованный автомобиль с намерением совершить поездку.

В вечернее время 21-летний житель Топков обратился к правоохранителям с сообщением о неизвестном, повредившем его автомобиль. Росгвардейцы оперативно прибыли в микрорайон Солнечный и задержали 45-летнего предполагаемого виновника около поврежденного автомобиля.

По предварительным данным, находясь в состоянии алкогольного опьянения, задержанный разбил поворотное стекло передней двери припаркованного автомобиля «ВАЗ-2106», открыл дверь и проник внутрь. Владелец машины, на глазах у которого было совершено противоправное действие, незамедлительно сообщил о случившемся правоохранителям. Задержанный пояснил, что якобы намеревался совершить поездку на автомобиле, однако завести его не удалось.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного сотрудникам органов внутренних дел. Подробная информация будет установлена в ходе проверки, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

Фото: Росгвардия