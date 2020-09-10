Топкинские росгвардейцы задержали подозреваемого, похитившего деньги у бывшей возлюбленной

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В дневное время в городе Топки экипаж Росгвардии вневедомственной охраны при патрулировании микрорайона Красная горка по приметам обнаружил и задержал разыскиваемого молодого человека. Им оказался ранее судимый за кражи, а также умышленное причинение вреда здоровью средней и легкой тяжести 18-летний местный житель.
По предварительной информации, задержанный воспользовался доступом к мобильному банку бывшей возлюбленной и похитил с ее лицевого счета 8 000 рублей. После отказа молодого человека вернуть денежные средства, 18-летняя потерпевшая обратилась за помощью к правоохранителям.
Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали рецидивиста сотрудникам полиции.
10/09/2020
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