Топкинские росгвардейцы задержали подозреваемого в краже имущества из припаркованного авто

В вечернее время в городе Топки экипаж Росгвардии вневедомственной охраны находился на маршруте патрулирования в микрорайоне Солнечный. Внимание стражей правопорядка привлек подозрительный прохожий, который при виде росгвардейцев резко сменил направление движения и попытался скрыться.

Бойцы Росгвардии задержали мужчину для проверки личности. Им оказался ранее неоднократно судимый за кражи и незаконный оборот наркотиков 36-летний местный житель. Стражи правопорядка установили, что задержанный находится в оперативном розыске. По предварительной информации, мужчина проник в припаркованный автомобиль, из которого похитил автомагнитолу и аккумулятор.

Для дальнейшего разбирательства бойцы передали задержанного правоохранителям.