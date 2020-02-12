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Топкинские росгвардейцы задержали подозреваемого в краже имущества из припаркованного авто

    В вечернее время в городе Топки экипаж Росгвардии вневедомственной охраны находился на маршруте патрулирования в микрорайоне Солнечный. Внимание стражей правопорядка привлек подозрительный прохожий, который при виде росгвардейцев резко сменил направление движения и попытался скрыться.       

    Бойцы Росгвардии задержали мужчину для проверки личности. Им оказался ранее неоднократно судимый за кражи и незаконный оборот наркотиков 36-летний местный житель. Стражи правопорядка установили, что задержанный находится в оперативном розыске. По предварительной информации, мужчина проник в припаркованный автомобиль, из которого похитил автомагнитолу и аккумулятор.

    Для дальнейшего разбирательства бойцы передали задержанного правоохранителям.

Происшествия
Топки
kuzbassnews.ru
12/02/2020
Происшествия
Топки
Новости Кузбасса

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