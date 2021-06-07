Топкинские росгвардейцы задержали похитителя кредитной карты

В городе Топки экипаж вневедомственной охраны Росгвардии по приметам обнаружил и задержал рецидивиста, подозреваемого в хищении кредитной карты из частного дома.

В вечернее время на маршруте патрулирования росгвардейцы задержали неоднократно судимого, в том числе за кражу и мошенничество, 42-летнего местного жителя с признаками алкогольного опьянения. В ходе проверки личности росгвардейцы установили, что мужчина находится в розыске по подозрению в совершении очередной кражи.

По предварительной информации, подозреваемый, воспользовавшись свободным доступом, похитил из частного дома кредитную карту, при помощи которой совершил покупок на сумму около 7 500 рублей. Заявительница, обнаружив списание денежных средств со счета, обратилась за помощью к правоохранителям.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали разыскиваемого гражданина сотрудникам органов внутренних дел.