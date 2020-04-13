Топкинские росгвардейцы задержали разыскиваемого за кражу телефона у местной жительницы

В дневное время в Топках экипаж Росгвардии вневедомственной охраны патрулировал улицу Революции, когда внимание стражей правопорядка привлек подозрительный прохожий.
Заметив патрульную машину, неизвестный резко сменил направление своего движения и попытался скрыться во дворе. Росгвардейцы задержали мужчину для проверки личности. Им оказался 34-летний кузбассовец, который разыскивался правоохранительными органами по подозрению в совершении имущественного преступления. По предварительной информации, подозреваемый похитил телефон у бывшей супруги, после чего сдал его в ломбард.
Для дальнейшего разбирательства бойцы Росгвардии передали задержанного правоохранителям.
13/04/2020
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