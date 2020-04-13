Топкинские росгвардейцы задержали разыскиваемого за кражу телефона у местной жительницы

Выставка в честь Дня космонавтики откроется в кемеровском музее В День космонавтики, 12 апреля, в кемеровском краеведческом музее состоится открытие уникальной...

Двое подростков перевернулись вместе с автомобилем в Кузбассе В Белове вечером, 12 апреля, двое подростков были доставлены в больницу после ДТП. Выяснилось, что...

В Кузбассе на выходных ожидается тёплая и ветреная погода 13.04 -4,+1, местами до -9 +10,+15, местами до +20 Южный 3-8, местами порывы до 13 Переменная...