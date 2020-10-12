Топкинские росгвардейцы задержали рецидивистов, которые под угрозой физической расправы похитили имущество горожан

В городе Топки экипаж Росгвардии вневедомственной охраны задержал троих рецидивистов, которые под угрозой ножа похитили у семейной пары телевизор.

Росгвардейцы прибыли на сигнал в частный дом по улице Чехова. Потерпевшая 36-летняя местная жительница пояснила, что в ее жилище, в котором она проживает вместе с супругом-инвалидом, пришли трое малознакомых мужчин и стали распивать спиртные напитки. Когда алкоголь закончился, незваные гости предложили супругам сдать бытовую технику в ломбард, а вырученные денежные средства потратить. После отказа хозяйки злоумышленники, угрожая ножом, забрали телевизор, а затем покинули жилище. Потерпевшая сразу же обратилась за помощью к стражам правопорядка.

Выяснив приметы подозреваемых, экипаж обнаружил и задержал разыскиваемых злоумышленников, которые спустя время решили вернуться к потерпевшим. Ими оказались ранее неоднократно судимые, в том числе за тяжкое преступление, местные жители от 22 до 35 лет.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанных рецидивистов правоохранителям. Похищенное имущество, обнаруженное в одном из городских ломбардов, возвращено владельцам.