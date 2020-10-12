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Топкинские росгвардейцы задержали рецидивистов, которые под угрозой физической расправы похитили имущество горожан

    В городе Топки экипаж Росгвардии вневедомственной охраны задержал троих рецидивистов, которые под угрозой ножа похитили у семейной пары телевизор.

    Росгвардейцы прибыли на сигнал в частный дом по улице Чехова. Потерпевшая 36-летняя местная жительница пояснила, что в ее жилище, в котором она проживает вместе с супругом-инвалидом, пришли трое малознакомых мужчин и стали распивать спиртные напитки. Когда алкоголь закончился, незваные гости предложили супругам сдать бытовую технику в ломбард, а вырученные денежные средства потратить. После отказа хозяйки злоумышленники, угрожая ножом, забрали телевизор, а затем покинули жилище. Потерпевшая сразу же обратилась за помощью к стражам правопорядка.

    Выяснив приметы подозреваемых, экипаж обнаружил и задержал разыскиваемых злоумышленников, которые спустя время решили вернуться к потерпевшим. Ими оказались ранее неоднократно судимые, в том числе за тяжкое преступление, местные жители от 22 до 35 лет.

    Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанных рецидивистов правоохранителям. Похищенное имущество, обнаруженное в одном из городских ломбардов, возвращено владельцам.   

 

   

Происшествия
Топки
kuzbassnews.ru
12/10/2020
Происшествия
Топки
Новости Кузбасса

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