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Топкинские росгвардейцы задержали уличного грабителя, напавшего на женщину в городском парке

    Утром в городе Топки экипаж Росгвардии вневедомственной охраны получил информацию от 53-летней потерпевшей, что по улице Революции на нее напал грабитель.

    Заявительница рассказала стражам правопорядка, что в городском парке неизвестный рывком выхватил у неё дамскую сумку, в которой находились документы и денежные средства, после чего скрылся. Стражи правопорядка установили приметы подозреваемого и приступили к поиску по горячим следам. В ближайшем дворе росгвардейцы заметили и задержали мужчину, распивающего спиртные напитки около подъезда на лавочке. Им оказался ранее судимый за кражу и грабеж 52-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения. В ходе досмотра у подозреваемого росгвардейцы обнаружили паспорт потерпевшей. По предварительным сведениям, злоумышленник бросил похищенную сумку в заросли, забрав документы и денежные средства, часть из которых успел потратить на алкоголь.

    Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали подозреваемого правоохранителям. Вещи возвращены законной владелице.

Происшествия
Топки
kuzbassnews.ru
07/09/2020
Происшествия
Топки
Новости Кузбасса

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