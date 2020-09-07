Топкинские росгвардейцы задержали уличного грабителя, напавшего на женщину в городском парке

Утром в городе Топки экипаж Росгвардии вневедомственной охраны получил информацию от 53-летней потерпевшей, что по улице Революции на нее напал грабитель.

Заявительница рассказала стражам правопорядка, что в городском парке неизвестный рывком выхватил у неё дамскую сумку, в которой находились документы и денежные средства, после чего скрылся. Стражи правопорядка установили приметы подозреваемого и приступили к поиску по горячим следам. В ближайшем дворе росгвардейцы заметили и задержали мужчину, распивающего спиртные напитки около подъезда на лавочке. Им оказался ранее судимый за кражу и грабеж 52-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения. В ходе досмотра у подозреваемого росгвардейцы обнаружили паспорт потерпевшей. По предварительным сведениям, злоумышленник бросил похищенную сумку в заросли, забрав документы и денежные средства, часть из которых успел потратить на алкоголь.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали подозреваемого правоохранителям. Вещи возвращены законной владелице.