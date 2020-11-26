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Топкинские росгвардейцы задержали злоумышленника, который пробрался в частный дом и разобрал отопительную печь

В городе Топки экипаж Росгвардии вневедомственной охраны по приметам обнаружил и задержал подозреваемого, который похитил из частного дома металлические элементы печного отопления.

          По предварительной информации, злоумышленник в отсутствии хозяев путем выставления окна проник в частный дом, в котором разобрал отопительную печь. Подозреваемый, погрузив на садовую тележку металлические дверцы, колосники и плиту, похитил имущество, которое сбыл в пункте приема металлолома. Вернувшись и обнаружив пропажу, владельцы частного дома обратились за помощью к правоохранителям, которые установили личность предполагаемого виновника.

          Ориентировки на подозреваемого получили экипажи Росгвардии, задействованные в системе единой дислокации. В ходе отработки вероятного местонахождения злоумышленника росгвардейцы задержали разыскиваемого мужчину. Им оказался ранее судимый за кражу, грабеж и незаконный оборот наркотиков 45-летний местный житель. Для дальнейшего разбирательства его передали правоохранителям.

Росгвардия Кузбасса напоминает, что основными путями проникновения в жилище для злоумышленников служат незащищённые окна и двери. В целях личной и имущественной безопасности гражданам рекомендовано использовать оконные решетки и усиленные дверные замки. Кроме этого, свое жилище можно обезопасить с помощью охранной сигнализации. В случае проникновения посторонних об этом незамедлительно станет известно сотрудникам вневедомственной охраны, которые примут все меры к задержанию злоумышленников.

Происшествия
Топки
kuzbassnews.ru
26/11/2020
Происшествия
Топки
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