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"ТопПром" стал партнером Всероссийской олимпиады геологов

Поддержка Всероссийской открытой полевой Олимпиады юных геологов, которая прошла в городе Бердске, Холдингом «ТопПром» - это поддержка стратегически важного интеллектуального потенциала нашей страны, сообщил Председатель совета директоров Холдинга «ТопПром» Николай Королев.

XII Всероссийская открытая полевая олимпиада юных геологов проходит в Новосибирской области с 27 июля по 4 августа при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Федерального агентства по недропользованию, правительства региона. В Олимпиаде принимают участие 39 команд из Российской Федерации, а также команды из Казахстана, Республики Беларусь, Монголии, Узбекистана, Киргизии и Таджикистана. Общее количество участников составляет больше 500 человек. Одним из партнеров Олимпиады выступил кузбасский Холдинг «ТопПром».

«Идея проведения таких Олимпиад достойна всяческих похвал. Это стимулирует интеллектуальное развитие молодежи, это интерес государства в развитии достойной смены. Советская и российская школа геологов по праву считается одной из лучших в мире. А сами геологи – это авангард промышленной мощи России», - сказал Николай Королев.

Общество
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
30/07/2019
Общество
Новокузнецк
Новости Кузбасса

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