Торжество «И возродился храм!» состоялось в Итатском ГДК

В 2022 году жители поселка Итатский Тяжинского округа отмечают две важные даты – 115-летие Никольского храма и 32-летие возобновления деятельности храма. После долгих лет реконструкции и реставрации, состоялось освящение храма.

В фойе Дома культуры была представлена выставка старинных книг и икон «В святой Руси мы сердце обрели». Гости узнали новые факты из истории поселка и храма, которые помог установить присутствовавший на торжестве историк, краевед, человек, увлеченный историей Итата – Виктор Иванович Кузьмин.

Самые активные прихожане получили заслуженные награды от администрации Тяжинского муниципального округа. Их вручил председатель Совета народных депутатов Тяжинского муниципального округа Александр Иванович Сорокин.

Торжество украсили музыкальные номера в исполнении настоятеля храма Алексея Черткова с супругой и трио «Бабье лето» (руководитель Антонида Дмитриевна Харабрина).

Многолетняя поисковая работа работников Дома культуры увенчалась успехом. Торжество посетила Ирина Владимировна Соколова – внучка расстрелянного в 1937 году настоятеля храма Алексея Семеновича Соколова. Гостья посетила возрождённый храм, где настоятель церкви отец Алексей и заведующая ГДК Наталья Сергеевна Тарханова рассказали Ирине Владимировне об истории храма и роде Соколовых, проживавших в селе и служивших в храме. Ирина Владимировна увидела надгробную плиту с могилы своего прадеда – Симеона Димитриевича Соколова, прослужившего настоятелем храма 32 года.

Ирина Владимировна посетила и музейную комнату Дома культуры (руководитель Валентина Николаевна Шатурина), где узнала, как итатцы сохраняют историю своих предков.

Также для гостьи была организована экскурсия по мемориальному комплексу, посвященному жертвам «Марлага» в городе Мариинске. Закончился праздничный день посещением памятного камня на месте расстрела и захоронения более двух тысяч репрессированных, в том числе и Алексея Семеновича Соколова.