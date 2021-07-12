Транспортные полицейские провели в детском оздоровительном лагере акцию «Каникулы с Общественным советом»

В рамках Всероссийской акции «Каникулы с Общественным советом» инспектор по делам несовершеннолетних линейного отдела МВД России на станции Белово Марина Комарова и член Общественного совета при линейном отделе Галина Вязовцева посетили детский оздоровительный лагерь «Магистраль», где отдыхают более 170 ребятишек в возрасте от шести до 15 лет. Темой встречи стала безопасность несовершеннолетних.

Старшим подросткам известная писательница Галина Сергеевна Вязовцева предложила обсудить вопросы безопасности в виртуальном мире. Зачастую популярные социальные сети и мессенджеры, другие интернет-ресурсы таят скрытые угрозы для школьников. За безобидной, на первый взгляд, перепиской с незнакомым человеком может скрываться опасность стать жертвой преступника или вовлечения в криминальную деятельность. Участники встречи активно обсуждали правила поведения при попытках виртуальной травли, преследования или обмана, чтобы уберечь себя и окружающих от непоправимого шага.

Марина Комарова также напомнила ребятам о том, как вести себя на железной дороге, что на объектах транспорта категорическом делать запрещается, какая ответственность наступает за совершение того или иного правонарушения. Инспектор по делам несовершеннолетних привела примеры, когда пренебрежение правилами приводило к трагедиям, а их причинами становились чрезмерное любопытство, беспечность или хвастовство.

А для самых юных отдыхающих Галина Вязовцева приготовила сюрприз, пригласив с собой героиню популярного детского мультфильма - «Карамельку». Аниматор помогла детям проверить и закрепить свои знания в игре по правилам безопасности на железной дороге, которая оказалась увлекательной и полезной для участников встречи.