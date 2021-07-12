Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Транспортные полицейские провели в детском оздоровительном лагере акцию «Каникулы с Общественным советом»

В рамках Всероссийской акции «Каникулы с Общественным советом» инспектор по делам несовершеннолетних линейного отдела МВД России на станции Белово Марина Комарова и член Общественного совета при линейном отделе Галина Вязовцева посетили детский оздоровительный лагерь «Магистраль», где отдыхают более 170 ребятишек в возрасте от шести до 15 лет. Темой встречи стала безопасность несовершеннолетних.

Старшим подросткам известная писательница Галина Сергеевна Вязовцева предложила обсудить вопросы безопасности в виртуальном мире. Зачастую популярные социальные сети и мессенджеры, другие интернет-ресурсы таят скрытые угрозы для школьников. За безобидной, на первый взгляд, перепиской с незнакомым человеком может скрываться опасность стать жертвой преступника или вовлечения в криминальную деятельность. Участники встречи активно обсуждали правила поведения при попытках виртуальной травли, преследования или обмана, чтобы уберечь себя и окружающих от непоправимого шага. 

Марина Комарова также напомнила ребятам о том, как вести себя на железной дороге, что на объектах транспорта категорическом делать запрещается, какая ответственность наступает за совершение того или иного правонарушения. Инспектор по делам несовершеннолетних привела примеры, когда пренебрежение правилами приводило к трагедиям, а их причинами становились чрезмерное любопытство, беспечность или хвастовство.

А для самых юных отдыхающих Галина Вязовцева приготовила сюрприз, пригласив с собой героиню популярного детского мультфильма - «Карамельку». Аниматор помогла детям проверить и закрепить свои знания в игре по правилам безопасности на железной дороге, которая оказалась увлекательной и полезной для участников встречи.

Образование
Общество
Белово
kuzbassnews.ru
12/07/2021
Образование
Общество
Белово

Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Мощные дожди с градом пройдут в Кузбассе в понедельник
По данным Кемеровского гидрометеоцентра, в понедельник, 12 июля, ночью в Кемерове будет +12,+14°С,...
В Кемерове на Московской площади откроют пункт вакцинации от COVID-19
Со своей стороны, обработали площадь специальным средством, повторим после проведения мероприятия....
Тулеев попросил кузбассовцев о пожертвованиях на лечение девочки с СМА
Экс-губернатор Кузбасса Аман Тулеев обратился к жителям Кемеровской области с просьбой помочь...
Новокузнечане остались недовольны выступлением группы «Фабрика»
Некоторые жители южной столицы Кузбасса отметили в соцсетях, что известная российская группа слабо...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2021
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus