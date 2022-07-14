Транспортные полицейские устанавливают обстоятельства травмирований двух мужчин на железной дороге

Накануне в дежурную часть линейного отдела МВД России на станции Белово поступило сообщение о том, что на железнодорожном перегоне станций Зеньково-Прокопьевск смертельно травмирован мужчина.

Прибывшие на место происшествия транспортные полицейские установили, что пострадавшим является 34-летний житель города Прокопьевска. Машинист локомотива, увидев находящегося на железнодорожных путях человека, подал предупреждающий звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако травмирования избежать не удалось. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Также сообщение о травмировании грузовым поездом мужчины в районе железнодорожной станции Анжерская-Западная поступило в дежурную часть Кузбасского линейного управления (ЛУ) МВД России. На место происшествия незамедлительно направили следственно-оперативную группу. Транспортные полицейские установили, что пострадавшим является 30-летний местный житель, который перебегал железнодорожные пути перед приближающимся грузовым поездом. Машинист подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.

В настоящее время сотрудники транспортной полиции и Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельства произошедшего.

Транспортные полицейские напоминают, что переходить железную дорогу следует только в строго установленных местах по пешеходным мостам или настилам, тоннелям, обращая внимание на запрещающие сигналы светофоров. Запрещается ходить по путям и проходить вдоль железнодорожного пути ближе пяти метров от крайнего рельса, переходить через путь сразу же после прохода поезда в одном направлении, не убедившись в отсутствии поезда встречного направления. Недопустимо появление на объектах транспортной инфраструктуры в состоянии опьянения, а также прослушивание музыки через наушники при переходе железнодорожных путей.