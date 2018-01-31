ТРЦ «Планета» отменяет шаттл в Заводской район

В связи с тем, что шаттлы Заводского района пользуются низким спросом у жителей города, было принято решение отменить данный маршрут с 01.02.2018 года.

Решение об отмене так же связано с тем, что Заводской район имеет большую насыщенность по коммерческому и муниципальному транспорту. На текущий момент жители Заводского района могут добраться без пересадок до ТРЦ «Планета» на следующем транспорте:

Троллейбусы: 1, 5

Муниципальные автобусы: 7, 71, 102, 103, 105, 105к, 106, 107, 108, 110

Маршрутное такси: 14, 15, 16, 35, 35а, 47, 47а, 345

В 2018 году бесплатные шаттлы продолжат свою работу по следующим маршрутам:

Центральный район: ТРЦ «Планета» - «Левый берег»

Куйбышевский район: ТРЦ «Планета» - «Веры Соломиной»

Новоильинский район: ТРЦ «Планета» - «АТС» (выходные и праздничные дни)

Вместе с этим управляющая компания ТРЦ «Планета» продолжает вести переговоры с Управлением по транспорту и связи города Новокузнецка о создании маршрутов с заездом или с конечной остановкой на территории торгового центра.