ТРЦ «Планета» отменяет шаттл в Заводской район

В связи с тем, что шаттлы Заводского района пользуются низким спросом у жителей города, было принято решение отменить данный маршрут с 01.02.2018 года.
Решение об отмене так же связано с тем, что Заводской район имеет большую насыщенность по коммерческому и муниципальному транспорту. На текущий момент жители Заводского района могут добраться без пересадок до ТРЦ «Планета» на следующем транспорте:
Троллейбусы: 1, 5
Муниципальные автобусы: 7, 71, 102, 103, 105, 105к, 106, 107, 108, 110
Маршрутное такси: 14, 15, 16, 35, 35а, 47, 47а, 345
В 2018 году бесплатные шаттлы продолжат свою работу по следующим маршрутам:
Центральный район: ТРЦ «Планета» - «Левый берег»
Куйбышевский район: ТРЦ «Планета» - «Веры Соломиной»
Новоильинский район: ТРЦ «Планета» - «АТС» (выходные и праздничные дни)
Вместе с этим управляющая компания ТРЦ «Планета» продолжает вести переговоры с Управлением по транспорту и связи города Новокузнецка о создании маршрутов с заездом или с конечной остановкой на территории торгового центра.
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