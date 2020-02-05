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ТРЦ «Планета» приглашает на мероприятия в детском клубе

Каждые выходные февраля с 14:00 до 17:00 в ТРЦ «Планета» будет проходить детский клуб «Барбоскины». Ребят ждет игровая программа, творческие мастерские, викторины и спортивные состязания. Занятия проведут герои знаменитого мультфильма: Роза, Дружок и Малыш.

В феврале детский клуб ТРЦ «Планета» пройдет по мотивам многосерийного мультфильма «Барбоскины». Герои мультфильма пригласят ребят к себе домой, в знаменитую квартиру Барбоскиных. Детей ждут Барбосозарядка, игровые программы в комнатах у Розы, Гены и Лизы, творческие мастер-классы, эстафеты от Дружка, конкурсы и развлечения вместе с Малышом. Каждый час в квартиру Барбоскиных будут доставлять посылку со сладкими подарками. Получить их можно, правильно ответив на вопросы из различных областей знаний от искусства до спорта.

Кроме того, в детском клубе состоятся танцевальные мастер-классы от студий «СахАр», «Индиго», развивающего центра Boom box и школы танца Killa Sprat school. Также партнерами февральских мероприятий выступят танцевальная студия «Индира» и школа танцев Time of dance. Ко Дню защитника Отечества, 23 февраля, детский клуб приготовит праздничную игровую программу «Армейские приколюхи».

Культура
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
05/02/2020
Культура
Новокузнецк
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