Требование к экспорту в Республику Азербайджан

Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу информирует лиц заинтересованных в экспорте подкарантинной продукции в Республику Азербайджан, что согласно требованиям статьи 13 закона Азербайджанской Республики « О защите прав потребителей» этикетки и наименование товаров и продуктов, ввозимых в Азербайджанскую Республику, а также разъяснительные листовки о правилах их использования должны предоставляться как на других языках, так и на Азербайджанском». Если этикетки и наименование на ввозимых в Азербайджан продуктах, а также разъяснительные листки о правилах их использования не будут сопровождаться переводом на Азербайджанский язык, ввоз на территорию Азербайджанской Республики с 1 декабря 2022 года будет запрещен.