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Требования к вывозу лесоматериалов в Китай

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области информирует участников внешнеэкономической деятельности и всех заинтересованных лиц о необходимости соблюдения полученных Россельхознадзором от Главного таможенного управления Китайской Народной Республики фитосанитарных требований к лесоматериалам, ввозимым на территорию Китайской Народной Республики, и обеспечения отсутствия в экспортируемых партиях древесины  карантинных для КНР объектов.

Согласно вышеуказанным требованиям не допускается ввоз лесоматериалов с корой. В случае невозможности очистки древесины от коры (ее экспорте с корой) необходимо проводить карантинное фитосанитарное обеззараживание. Методы обеззараживания включают в себя фумигацию (бромистым метилом, сульфурилфторидом), термическую обработку и вымачивание.

Ввоз лесоматериалов в Китайскую Народную Республику из Российской Федерации осуществляетсяв сопровождении фитосанитарных сертификатов, оформленных Россельхознадзором.

Для оформления фитосанитарного сертификата, необходимо направить заявку специалистам Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области на электронный почтовый адрес: karantin.kemerovo@rsn42.ru или по адресу: г. Кемерово, ул. Муромцева, д. 2 Б

Общество
kuzbassnews.ru
29/01/2020
Общество
Новости Кузбасса

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