Трехдневный фестиваль «День сибирского купечества» пройдет в Кузбассе

С 28 по 30 июля в одном из старейших городов Сибири Мариинске пройдет фестиваль «День сибирского купечества», в рамках которого состоится молодежный туристический слет «Открой Сибирь купеческую», форум «Деловые и предприимчивые», Купеческая ярмарка. На протяжении трех дней будет вести работу «Молодежная школа событийного туризма».

Первый день фестиваля откроет молодежный туристический слет «Открой Сибирь купеческую», в котором примут участие команды со всей территории Сибирского Федерального округа. В финале будет сформирована и презентована интерактивная карта молодежных туристических событий Сибири.

На форуме «Деловые и предприимчивые» обсудят сохранение и использование культурно-исторического наследия территорий купеческой Сибири. Самые успешные представители бизнеса поделятся опытом, а лучшие практики в сфере гостеприимства Сибири получат знак признания «Купеческое наследие».

Также у гостей праздника появится уникальная возможность через легенды и истории на интерактивных площадках «Променада по Большой Московской» погрузиться в атмосферу купеческого города и прикоснуться к настоящему «купеческому наследию».

Широкая Купеческая ярмарка пригласит на обряд привлечения удачи, выставки-продажи, а также на экскурсионные и спортивные программы, концерты, конкурсы.

На протяжении трех дней фестиваля будет вести работу «Молодежная школа событийного туризма», на которой у участников появится возможность приобрести навыки в создании туристического события. Хедлайнером станет председатель Правления ФРОС Region PR, основатель Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards, лауреат премии Правительства РФ в области туризма за 2021 год Геннадий Шаталов. В финале слета будет сформирована и презентована интерактивная карта молодежных туристических событий Сибири.

Также участников гастрономические изыски купеческой кухни, незабываемые конные прогулки, городок детских забав, спортивное микс-шоу, купеческая ярмарка, лазерное шоу и многое другое.

Для участия в масштабном фестивале необходимо зарегистрироваться на сайте фестиваля.