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Три человека погибли в ДТП с междугородным автобусом в Киселевске

В Киселевске в ДТП с междугородным автобусом сообщением "Барнаул - Междуреченск" пострадали пять человек. Трое из них погибли.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля Toyota Vista совершил касательное столкновение с ВАЗ-2110, после чего попытался скрыться с места ДТП и через несколько десятков метров на затяжном повороте не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где допустил лобовое столкновение с рейсовым пассажирским автобусом НефАЗ.

В результате ДТП погибли трое мужчин — водитель и два пассажира Toyota. Также травмированы две пассажирки автобуса, одна из них была госпитализирована в больницу Прокопьевска.

Происшествия
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kuzbassnews.ru
29/03/2020
Происшествия
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