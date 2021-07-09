Три новых места отдыха для жителей Новокузнецкого района и Тайги открыли к 300-летию Кузбасса

Новые парки открылись в селе Ильинка и поселке Елань Новокузнецкого района, а в Тайге обустроили любимое место отдыха горожан — территорию сквера «Агитплощадка».
Работы прошли в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» и по муниципальной программе планового благоустройства.
09/07/2021
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