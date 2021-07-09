Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Три новых места отдыха для жителей Новокузнецкого района и Тайги открыли к 300-летию Кузбасса

Новые парки открылись в селе Ильинка и поселке Елань Новокузнецкого района, а в Тайге обустроили любимое место отдыха горожан — территорию сквера «Агитплощадка».

Работы прошли в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» и по муниципальной программе планового благоустройства.

Общество
Новокузнецк
Тайга
kuzbassnews.ru
09/07/2021
Общество
Новокузнецк
Тайга

Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Новокузнечане активно празднуют 300-летие Кузбасса
Добавим, что на завтрашний день в Новокузнецке запланировано огромное количество как спортивных,...
Строительство новой инфраструктуры на курорте Шерегеш начнется в 2021 году
Строительство новых инфраструктурных и коммунальных объектов на популярном горнолыжном курорте...
Мэра Новокузнецка женщина позвала в гости на самогонку
В прямой эфир передачи «Утро с мэром» позвонила жительница Новокузнецка, горожанка выразила...
В связи с праздничными мероприятиями в Кемерове ограничат движение транспорта и парковку
В связи с проведением праздничных мероприятий в честь 300-летия Кузбасса в Кемерове для...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2021
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus