Три новых места отдыха для жителей Новокузнецкого района и Тайги открыли к 300-летию Кузбасса

Новокузнечане активно празднуют 300-летие Кузбасса Добавим, что на завтрашний день в Новокузнецке запланировано огромное количество как спортивных,...

Строительство новой инфраструктуры на курорте Шерегеш начнется в 2021 году Строительство новых инфраструктурных и коммунальных объектов на популярном горнолыжном курорте...

Мэра Новокузнецка женщина позвала в гости на самогонку В прямой эфир передачи «Утро с мэром» позвонила жительница Новокузнецка, горожанка выразила...