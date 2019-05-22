Три образовательные организации Кузбасса вошли в топ-500 страны

Жители Гурьевска пожаловались на нападения бродячих собак Выходить на улицу сегодня боятся жители Гурьевска.

Рейс Кемерово — Москва задержали из-за одного пассажира 21 мая в Кемерове из городского аэропорта не вылетел вовремя утренний рейс до Москвы авиакомпании...

В Кемерово отчитались о ходе строительства сквера памяти Строительство сквера памяти на месте демонтированного после пожара ТЦ «Зимняя вишня» идет без...