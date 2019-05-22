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Три образовательные организации Кузбасса вошли в топ-500 страны

Как сообщили в областном департаменте образования и науки, Кемеровской областной центр образования (директор Алексей Боков), школа искусств Кемеровского района № 70 (директор Надежда Чунихина) и детский сад № 55 «Богатырь» комбинированного вида города Белово (директор Наталья Норкина) стали лауреатами Всероссийского конкурса «500 лучших образовательных организаций страны - 2019».

Подведение итогов состоялось в Санкт-Петербурге с 18 по 21 апреля 2019 на I Всероссийском педагогическом съезде «Моя страна».

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kuzbassnews.ru
22/05/2019
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