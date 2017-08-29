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Три района Новокузнецка останутся без холодной воды на 34 часа

С 20.00 30 августа до 6.00 1 сентября в Куйбышевском, части Кузнецкого и Центрального районах Новокузнецка будет отключена холодная вода.

Жителей города, попадающих в район отключения, просят запастись водой.Причиной отключения станут планово-профилактические ремонтные работы по замене сальниковых компенсаторов на водоводе диаметром 1000 мм под Кузнецким мостом и сопутствующие работы по замене задвижки диаметром 300 мм по адресу Шункова, 25а.

Работы будут вестись круглосуточно. В период временного прекращения подачи воды будет организован подвоз питьевой воды по предварительным заявкам к социально значимым объектам.

Общество
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Новокузнецк
kuzbassnews.ru
29/08/2017
Общество
Топ
Новокузнецк
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