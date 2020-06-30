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Трое кузбасских старшеклассников стали победителями Всероссийской олимпиады компании «Россети»

В Москве подведены итоги Всероссийской олимпиады школьников «Созвездие Россетей». Трое из четверых талантливых сибирских старшеклассников – представители Кузбасса. В ближайшее время победители и призеры получат дипломы и памятные призы.

Жюри и организаторы мероприятия отметили высокий уровень работ, представленных участниками второго этапа Олимпиады. Всего было подано 332 заявки от школьников Сибири и Дальнего Востока. Участвовали в отборочном этапе 193 старшеклассника, во второй этап вышли 12 из них. Победителей – четверо.

Егор Петерс, девятиклассник кемеровского лицея № 23 занял 2 место, а 3 место - Кирилл Овсянников из Алтайского края.

А среди десятиклассников оба победителя – кемеровчане: 1 место – Данила Печенев (СОШ №14), 2 место – Ксения Гареева (Лицей №23).

Кроме них по числу набранных баллов право на участие в энергетической проектной смене ПАО «Россети» в Москве получили еще пятеро сибиряков: двое девятиклассников из Кузбасса и Хакасии и трое десятиклассников из Кузбасса, Алтайского и Красноярского краев.

Олимпиада школьников «Созвездие Россетей» для учащихся 9 и 10 классов проходит уже в третий раз. Ее цель – выявить одаренных, способных к техническому творчеству и инновационному мышлению школьников, планирующих профессиональную деятельность в электроэнергетической отрасли, и вовлечение их в разработку передовых инфраструктурных и технологических проектов, актуальных для электросетевого комплекса России.

Среди организаторов и жюри – сотрудники Россети и представители профессорско-преподавательского состава профильных высших учебных заведений.

Олимпиада проводится в два этапа: отборочный – по физике, математике, информатике – и заключительный, направленный на проверку умения применять знания в ходе решения прикладных задач в области электроэнергетики. Проходной балл отборочного этапа – не менее 100 баллов по трем предметам, минимальное количество баллов, которое должно быть набрано победителями и призерами Олимпиады на втором этапе – не менее 65.

Победители Олимпиады будут принимать участие в Энергетической проектной смене Школьники, набравшие во втором этапе не менее 65 баллов, также получат сертификаты на право участия в смене.

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kuzbassnews.ru
30/06/2020
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