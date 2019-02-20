Трое подростков из Юрги получили условные сроки за угоны

Суд признал виновными трех подростков из Юрги в угоне совершенном группой лиц по предварительному сговору. Суд установил, что четверо подростков, один из которых не достиг возраста уголовной ответственности, угнали три автомобиля, причем два угона подростки совершили за одну ночь. Компания заранее договорилась, что действовать будут именно ночами и угонять только отечественные машины. С помощью ножа они вскрывали присмотренные автомобили, запускали двигатель, отправлялись кататься после чего бросали на дорогах. Однако вскоре юных угонщиков остановили сотрудники ДПС, которых вызвал автовладелец, обнаружив пропажу машины. В ходе предварительного следствия установлено, что все несовершеннолетние состоят на профилактическом учете в органах полиции, так как ранее они неоднократно совершали противоправные действия. Из-под контроля родителей они давно вышли, на постоянной основе с ними проводилась профилактическая работа сотрудниками ПДН, однако результатов это не дало. Приговором суда подросткам назначено наказание от 2 до 3 лет лишения свободы условно каждому, а также ограничен досуг осужденных с запретом находиться вне постоянного места жительства с 22 до 6 часов, посещать увеселительные учреждения.