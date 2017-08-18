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Трое жителей Тисульского района напали на полицейского

Завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего мужчины, а также 31- и 27-летней женщин – жителей Тисульского района, обвиняемых в применении насилия в отношении представителя власти.

По версии следствия, 8 марта в полицию поступило сообщение о нарушении тишины в ночное время, для проверки информации на адрес прибыл участковый уполномоченный.

Оказалось, что компания отмечала праздник, громко слушая музыку, на просьбы соседей убавить звук они не реагировали.

Для беседы с полицейским супруги и их гостья вышли на лестничную площадку. Однако вместо объяснений по факту нарушения тишины в ночное время  хозяин, возмутившись появлением участкового, стал ему высказывать претензии. А затем  нетрезвый гражданин укусил сотрудника полиции за плечо, а женщины в это время несколько раз ударили полицейского по голове и лицу. К этому моменту подоспели коллеги потерпевшего, для дальнейшего разбирательства всех участников конфликта доставили в отдел полиции.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что на лице полицейского имеется порядка 24 ссадин. Обвиняемые вину не признали, заявили, что полицейский первый применил к ним физическую силу.

Происшествия
Тисуль
kuzbassnews.ru
18/08/2017
Происшествия
Тисуль
Новости Кузбасса

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