Тулеев отстранил от должности начальника департамента здоровья

В ходе совещания по вопросам ЖКХ и здравоохранения Аман Тулеев отстранил от должности начальника департамента охраны здоровья Владимира Шан-Син.
Заместителю губернатора по вопросам здравоохранения Валерию Цою предстоит провести проверки всех закупок больниц, провести встречи с коллективами медучреждений для разъяснения предстоящего повышения фонда оплаты труда и новой системы начисления зарплаты сотрудникам.
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