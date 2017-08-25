Тулеев рассказал, что угольщики в три раза увеличат затраты на рекультивацию земель

В текущем году угольные предприятия Кемеровской области на рекультивацию земель после добычи угля потратят порядка 400 млн рублей. Это втрое больше, чем в 2016 году.
Как сообщает ТАСС, со ссылкой на губернатора Кемеровской области Тулеева, угольщики вкладывают деньги и в строительство современных комплексов по очистке шахтовых вод. За последние семь лет ввели 11 таких сооружений, еще на двух предприятиях провели реконструкцию очистных объектов.
До конца года будут будут построены и модернизированы очистные сооружения еще на семи шахтах и разрезах.
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