Тулеев рассказал, что угольщики в три раза увеличат затраты на рекультивацию земель

В текущем году угольные предприятия Кемеровской области на рекультивацию земель после добычи угля потратят порядка 400 млн рублей. Это втрое больше, чем в 2016 году.

Как сообщает ТАСС, со ссылкой на губернатора Кемеровской области Тулеева, угольщики вкладывают деньги и в строительство современных комплексов по очистке шахтовых вод. За последние семь лет ввели 11 таких сооружений, еще на двух предприятиях провели реконструкцию очистных объектов.

До конца года будут будут построены и модернизированы очистные сооружения еще на семи шахтах и разрезах.