Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Тулеев рассказал, что угольщики в три раза увеличат затраты на рекультивацию земель

В текущем году угольные предприятия Кемеровской области на рекультивацию земель после добычи угля потратят порядка 400 млн рублей. Это втрое больше, чем в 2016 году.

Как сообщает ТАСС, со ссылкой на губернатора Кемеровской области Тулеева, угольщики вкладывают деньги и в строительство современных комплексов по очистке шахтовых вод. За последние семь лет ввели 11 таких сооружений, еще на двух предприятиях провели реконструкцию очистных объектов.

До конца года будут будут построены и модернизированы очистные сооружения еще на семи шахтах и разрезах.

Политика
Экология
Топ
kuzbassnews.ru
25/08/2017
Политика
Экология
Топ
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В Кемерове загорелась частная пекарня
24 августа на улице Халтурина в Кемерове произошёл пожар в частной пекарне. О произошедшем очевидцы...
Троих кемеровчан спасли из горящего дома
Помощь потребовалась еще одной жительнице дома, которая не могла выйти в подъезд из-за сильного...
В Кемерове пожарные спасли трёх человек из горящего дома
В Кемерове днём 24 августа в одном из многоквартирных домов по улице Свободы произошёл пожар....
В Кузбассе уничтожено 50 килограммов санкционных гранатов
С начала года сотрудниками Кемеровской таможни совместно с представителями Управления...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2017
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus