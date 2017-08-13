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Тулеев вернулся в Кузбасс после реабилитации в Москве

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев вернулся из Москвы после курса постоперационной реабилитации.

По информации ТАСС, со ссылкой на источник в администрации Кемеровской области, Тулеев продолжит реабилитационный курс в Кузбассе и приступит к рабочим встречам с подчиненными.

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kuzbassnews.ru
13/08/2017
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