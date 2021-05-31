Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Турнир по мини-футболу на Кубок Александра Головина завершился в Кузбассе

30 мая в Калтане завершился первый открытый турнир по мини-футболу среди детей на Кубок Александра Головина — футболиста сборной России, который родился в Калтане.

Соревнования прошли на новом футбольном поле на стадионе «Энергетик», открытом в октябре 2020 года после масштабной реконструкции в рамках подготовки к празднованию 300-летия Кузбасса. На открытии турнира присутствовала мама Александра Головина, Светлана Игнатьевна.

В турнире соревновались 16 команд из Калтана, Ленинска-Кузнецкого, Осинников, Мысков, Междуреченска, Новокузнецка, Юрги, Прокопьевска, Кемерова. Всего в играх приняли участие 192 юных спортсмена в возрасте от 7 до 10 лет.

В младшей группе (игроки 2013-2014 года рождения) победил Калтан (КСШ), 2-е место заняли Осинники («Атлант»), 3-е место — Юрга (СШ2). Среди команд 2011-2012 года рождения победу одержала Юрга (СШ2), вторыми стали Осинники («Штурм»), 3-е место занял Калтан (КСШ).

Победители и призеры получили кубки и медали, всем участникам игр подарили кепки и футболки с логотипом турнира, а командам — сетки с футбольными мячами.

Кроме того, для ребят провели экскурсию в музей Калтана, а также бесплатно показали мультфильм «Кролик Питер 2» в  кинотеатре «Молодежный».

Спорт
Калтан
kuzbassnews.ru
31/05/2021
Спорт
Калтан

Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В Краснодаре прекратили полномочия председателя Октябрьского районного суда
Поводом для прекращения полномочий стали противоправные действия, а также систематические нарушения...
Праздничная историческая реконструкция прошла в Новокузнецке
Проект-реконструкция, в рамках которого группа "казаков" сплавилась на струге по Томи из...
В Марий Эл 1 июня запрещена розничная продажа алкогольной продукции
В Международный день защиты детей запрещена розничная продажа алкоголя на территории Республики...
Мужчина погиб от удара током на озере в Кузбассе
Мужчина погиб от удара током на озере Ягуново в Кемеровском районе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2021
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus