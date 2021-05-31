Турнир по мини-футболу на Кубок Александра Головина завершился в Кузбассе

30 мая в Калтане завершился первый открытый турнир по мини-футболу среди детей на Кубок Александра Головина — футболиста сборной России, который родился в Калтане.

Соревнования прошли на новом футбольном поле на стадионе «Энергетик», открытом в октябре 2020 года после масштабной реконструкции в рамках подготовки к празднованию 300-летия Кузбасса. На открытии турнира присутствовала мама Александра Головина, Светлана Игнатьевна.

В турнире соревновались 16 команд из Калтана, Ленинска-Кузнецкого, Осинников, Мысков, Междуреченска, Новокузнецка, Юрги, Прокопьевска, Кемерова. Всего в играх приняли участие 192 юных спортсмена в возрасте от 7 до 10 лет.

В младшей группе (игроки 2013-2014 года рождения) победил Калтан (КСШ), 2-е место заняли Осинники («Атлант»), 3-е место — Юрга (СШ2). Среди команд 2011-2012 года рождения победу одержала Юрга (СШ2), вторыми стали Осинники («Штурм»), 3-е место занял Калтан (КСШ).

Победители и призеры получили кубки и медали, всем участникам игр подарили кепки и футболки с логотипом турнира, а командам — сетки с футбольными мячами.

Кроме того, для ребят провели экскурсию в музей Калтана, а также бесплатно показали мультфильм «Кролик Питер 2» в кинотеатре «Молодежный».