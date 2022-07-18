Турпоход для школьников «В поход с директором» проходит в Кузбассе

С 13 по 26 июля в регионе проходит областной туристический поход. Его участниками стали 16 команд школьников под руководством директоров и учителей школ, а также педагогов Кузбасского центра детского и юношеского туризма и экскурсий. На первом этапе сплава приняла участие министр образования Кузбасса Софья Юрьевна Балакирева.

Команды из Кемерова, Новокузнецка, Киселевска, Прокопьевска, Полысаево, а также Промышленновского, Кемеровского, Гурьевского, Тяжинского, Юргинского, Беловского, Яйского округов и Таштагольского района пройдут водный туристский поход по реке Томь через территории Кемеровского и Яшкинского округов.

Свой выход на маршрут команды начали из туристско-спортивного полигона «Солнечный туристан» в деревне Подъяково. Перед походом на базе полигона прошло обучение детей и руководителей туристским навыкам и действиям на водных объектах. Завершится программа сплава проживанием в палаточном лагере на территории музея-заповедника «Томская писаница». Организатором похода выступает Кузбасский центр детского и юношеского туризма и экскурсий.

Ребята из детского дома «Ласточкино гнездышко» (Тяжинский округ), во главе с директором Александром Геннадьевичем Зориным, приняли участие в самом первом заезде из четырех. Ребята впервые сплавлялись по реке Томь. Воспитанники детдома узнали много нового о природе и истории региона, получили бесценный туристский опыт и приобрели множество друзей со всего Кузбасса.